ХИНА: Цените на селскостопанските производители в Хърватия са се повишили с 5,9% през второто тримесечие

Средните цени на производителите на селскостопански стоки в Хърватия през второто тримесечие на 2025 г. са се увеличили с 5,9% в сравнение със същия период на миналата година, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на предварителни данни на Хърватския статистически институт.

Цените на стоките на растителна основа са се повишили със 7,4%, а цените на добитъка, птиците и стоките от животински произход са се увеличили с 4,8%.

Според статистиците повишените цени на стоките на растителна основа се дължи на увеличението на цените на зеленчуците, цветята и разсада с 12,7%, на виното с 9,4% и на зърнените култури със 7,6%. В същото време цените на фуражните култури са спаднали с 3,7%.

През второто тримесечие на 2024 г. са се повишили цените на говедата с 19,3%, на млякото с 4% и на птичето месо с 2,8%. Цените на яйцата за консумация също са се увеличили с 5,3%, докато цените на свинското месо са спаднали с 11,8%.

Цените на стоките и услугите за текущо потребление през второто тримесечие на тази година са се повишили с 1,6% в сравнение със същия период на миналата година, което е обусловено от увеличението на разходите за торове и фуражи.

Цените на торовете са се повишили със 7,8%, а на фуражите за животни - с 2,6%. Цените на семената и посадъчния материал са се увеличили с 6,8%, на продуктите за растителна защита - с 3,6%, а на ветеринарните услуги - с 10,8%.

В същото време цените на енергията и смазочните материали са паднали с 19,2%, показват данни на Хърватския статистически институт.

