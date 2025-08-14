АНА-МПА: Солунското летище „Македония“ отчита 7,3% ръст на броя на пътниците в периода януари – юли

Летище „Македония“ в Солун отчита значително увеличение на броя на пътниците, със 7,3% повече през първите седем месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г., предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на данни на оператора „Фрапорт“, публикувани вчера на сайта на летището.

Между януари и юли през летището са преминали 4,36 милиона пътници, при 4,07 милиона пътници през същия период на 2024 г., което потвърждава, че Солун е един от най-активните авиационни центрове в Гърция, отбелязва АНА-МПА.

По отношение на пътуващите по вътрешните линии, положителната годишна промяна за седеммесечния период през 2025 г. достига 3,8%, като през летище „Македония“ са преминали 1 427 889 пътници, при 1 375 147 пътници през миналата година.

По националност най-голям брой сред пътниците са били гърци, германци, британци, кипърци и италианци.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)