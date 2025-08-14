Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау се настройва за сезон във Висшата лига без нападателя Александър Исак

Мениджърът на английския Нюкасъл Юнайтед Еди Хау призна, че ситуацията с желаещия да напусне отбора нападател Александър Исак далеч не е идеална, тъй като отборът му се готви да започне сезона във Висшата лига без своя успешен голмайстор. Но така или иначе Джордитата трябва да се настроят за игра и да не падат жертви на обстановката около отбора.

25-годишният шведски национал, който е отбелязал 62 гола във всички състезания, откакто пристигна за рекордна за клуба сума през 2022-а, изглежда е решен да напусне Нюкасъл през този трансферен прозорец. Британските медии твърдят, че Ливърпул – който е изпратил вече оферта от 110 милиона евро за футболиста, вече е получил обратно писмо с отказ.

Исак вкара 23 гола през миналия сезон, помогна на отбора си да стигне до 5-ото място, но явно ще трябва да се подготвят за нов сезон без него и в първенството, и в Шампионската лига. Така или иначе той тренира индивидуално и е много вероятно да излезе на терена в първия мач на отбора си в събота срещу Астън Вила.

"Далече сме от идеалната ситуация. Не мисля, че беше здравословно за нас, няма да го отричам. Това беше голямо, голямо предизвикателство“, каза Хау пред Би Би Си.

“За мен Алекс е един от най-добрите, ако не и най-добрият, нападател в света. И когато си го имал в състава си, а вече го нямаш, се вижда огромна разлика. Ситуацията продължава да е такава, каквато я знаят всички от последните дни, но ще трябва да намерим начин да излезем и без него на стадион “Вила Парк“, коментира още мениджърът на “cвраките“.

След това той призна, че морелът на отбора е пострадал по време на предсезонната подготовка, когато Исак тренира сам в стария си клуб Реал Сосиедад, докато Нюкасъл беше на турне в Азия.

"Когато имаш такъв добър футболист, най-естественото е да искаш да бъде в състава ти постоянно. Но сме наясно, че това отива към края си и трябва да търсим други варианти. Приемаме го и това е", обясни още Еди Хау.