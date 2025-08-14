Подробно търсене

Втора загуба за българския отбор на турнира по баскетбол за момчета в Словения

Кремена Младенова
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Словени градец,  
14.08.2025 23:27
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години допусна второ поражение на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словени градец. Баскетболистите на треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов отстъпиха пред домакините от Словения с 69:98 в мач от втория кръг в група А.

Така българите имат две загуби от две срещи до този момент и се намират на последното четвърто място във временното класиране групата. Утре (петък) българският тим ще срещне Словакия в последен двубой от груповата фаза, който ще стартира от 14:00 часа българско време.

Домакините на турнира овладяха инициативата още през първото полувреме, след което водеха с 51:35. След паузата българите не успяха да наваксат двуцифреното си изоставане и съперникът спечели убедително.

Никола Тодоров бе най-добър за България с 11 точки и 10 борби.

Рене Меглич завърши с 22 точки за словенския състав.

/КМ/

Свързани новини

05.08.2025 13:00

Националите по баскетбол до 14 години провеждат лагер в Белоградчик преди турнир в Словения

В надпреварата "I Feel Slovenia Ball" за момчета до 14 години участие ще вземат общо осем тима, сред които и България. Националите са в група А на турнира заедно с Хърватия, Словакия и Словения.

