Подробно търсене

Българският състав замина за Словения за участие в международен турнир по баскетбол за момчета

Кремена Младенова
Българският състав замина за Словения за участие в международен турнир по баскетбол за момчета
Българският състав замина за Словения за участие в международен турнир по баскетбол за момчета
снимка: Цветомир Петров /БТА (архив)
Словени градец,  
11.08.2025 20:38
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години потегли за словенския град Словени градец, където ще участват на силния турнир "I Feel Slovenia Ball", съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Състезателите, начело с треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов, бяха на лагер в Белоградчик, а тази вечер заминаха за Словения. Надпреварата ще се състои от 12 до 17 август.

В турнира участие ще вземат общо осем отбора. Българите са в група А и ще срещнат съставите на Хърватия, Словакия и домакините

Българските национали ще стартират с мач срещу хърватите на 13 август (сряда) от 14:00 часа. На следващия ден предстои двубоят срещу домакините на турнира от 20:45 часа, а на 15 август ще се играе и последният мач на България - срещу Словакия от 14:00 часа.

/КМ/

Свързани новини

05.08.2025 13:00

Националите по баскетбол до 14 години провеждат лагер в Белоградчик преди турнир в Словения

В надпреварата "I Feel Slovenia Ball" за момчета до 14 години участие ще вземат общо осем тима, сред които и България. Националите са в група А на турнира заедно с Хърватия, Словакия и Словения.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:17 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация