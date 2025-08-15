Българският отбор претърпя поражение от Словакия в третия си мач от баскетболния турнир за момчета в Словения

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: БТА, архив
Словени градец,  
15.08.2025 18:03
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години претърпя трето поредно поражение на турнира "I Feel Slovenia Ball". В словенския град Словени градец тимът, воден от треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов, загуби от Словакия с 67:86 в последния си мач от група А.

Българите завършиха на четвърто място в групата с баланс от 0-3 и ще играят за разпределение на местата от пето до осмо. Следващият им съперник ще стане ясен по-късно днес, пишат от Българската федерация по баскетбол.

След равностойна първа четвърт, приключила при 16:16, отборът на Словакия си осигури аванс от 5 точки за 34:29 на почивката. След паузата словаците направиха преднината си двуцифрена и я запазиха до финалната сирена.

За състава на България Александър Евтимов реализира 12 точки, а Симеон Стоименов добави 11 точки и 5 борби.

Доминик Косина беше най-резултатен за Словакия с 18 точки.

/КМ/

Към 18:43 на 15.08.2025 Новините от днес

