Българският отбор не успя и срещу Румъния на турнира по баскетбол за момчета в Словения

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (архив)
Словени градец,  
16.08.2025 15:49
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години допусна ново поражение на турнира I Feel Slovenia Ball. В словенския град Словени градец тимът на треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов отстъпи пред Румъния с 49:73 в първия си мач от битката за разпределение на местата от пето до осмо.

Националите са с баланс от 0-4 до момента на турнира. Утре (17 август) от 10:30 часа българите ще играят срещу Австрия в спора за седмата позиция.

Българският състав стоеше близо до противника през по-голямата част от двубоя. В последните 10 минути румънците решиха всичко след серия от 28:10 в своя полза, оформяйки крайното 73:49.

Симеон Стоименов реализира 9 точки и 7 борби за България. Никола Тодоров добави 8 точки и 6 борби.

Ерик Сава бе най-резултатен за Румъния с 14 точки.

