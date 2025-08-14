Уелският футболен клуб Рексъм е счупил собствения си трансферен рекорд с привличането на Нейтън Броудхед от Ипсуич

Уелският футболен отбор Рексъм – който е собственост на холивудски знаменитости, счупи собствения си трансферен рекорд, след като плати 10 милиона паунда за крилото на Ипсуич Таун Нейтън Броудхед, съобщи агенция АР.

Ако сумата се потвърди, това ще означава, че разходите на уелския клуб на трансферния пазар вече ще са минали над 20 милиона паунда в периода, в който опитват да трансформират отбора си от Лига 1 за нивото на Лига Чемпиъншип. Рексъм направи безпрецедентни три поредни промоции и вече е във второто ниво на английския футбол.

27-годишният Броудхед си е уелски национал и юноша на Рексъм, така че прибирането му има и сантиментална стойност, още повече през миналата година имаше доста маргинална роля в Ипсуич.

"Той е местно момче, което имаше истинско желание да дойде и да играе за родния си клуб“, каза мениджърът на Рексъм Фил Паркинсън в съобщение на официалната страница на тима.

Сред другите попълнения на Рексъм през последните няколко месеца са бившият английски защитник Конър Коуди и новозеландският национал Либерато Какаче. Луис О'Брайън също се присъедини от Нотингам Форест за сумата, която се твърдеше като рекордна за клуба до днес – около 3 милиона паунда.

Рексъм, който започна първенството в Лига Чемпиъншип миналата седмица с поражение с 1:2 от Саутхямптън, е собственост на актьорите Райън Рейнолдс и Роб Макелхени. Също така обаче благодарение на тях клубът е получил външни инвестиции чрез живеещото в Ню Йорк семейство Алин от уелски произход. Изкачването на отбора в стълбичката на английскиая футбол е обект на сценария на наградения със статуетка "Ейми" филм "Добре дошли в Рексъм“, който отвежда зрителите зад кулисите на клуба и се стреми да повиши интереса към тях.