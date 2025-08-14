С тържествено богослужение и освещаване на най-голямата тъкана икона в България премина навечерието на храмовия празник на Троянския манастир

С тържествено богослужение и освещаване на най - голямата тъкана икона в България премина навечерието на празника Успение Богородично в Троянския манастир.

Новият игумен на светата обител Драговитийският епископ Василий възглави последованието "Опело на Пресвета Богородица". В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка.

Целта на чина на Опелото е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството ѝ пред Бога за вярващите, каза за БТА богословът Ангелина Георгиева.

Част от тържествената служба са полагане на икона на Св. Богородица на специално изработена за целта поставка, четене на определени молитви и откъси от свещеното писание, както и специални песни и тропари, свързани с Успението на Божията майка.

След тържествената служба епископ Василий освети най-голямата у нас тъкана икона на Света Богородица „Троеручица“. Тя е изработена от майстора занаятчия Галин Томов от село Скандалото. Иконата е с височина 2, 40 м и ширина 1, 50 м, изтъкана е с 313 200 китчета от овча вълна в 40 различни цвята и тежи 7 кг., каза за БТА Галин Томов.

Настоящата икона е трета за занаятчията, след тези Богородица с Младенеца и Благославящият Иисус Христос. В момента майсторът тъче иконите на свети Георги и св. Петър и Павел. Томов планира да изработи общо осем икони, които да бъдат поставени в рамки и представени в изложба до края на 2026 година.

Утре Троянският манастир ще отбележи своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица“ от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.

„Днес е по-особен ден не само защото се намираме в навечерието на празника на светата обител, но и защото преди 190 години за първи път тук е осветен този съборен манастирски храм. Благодарим на Бога за всичките му благодеяния към нас, благодарим и на неговата Пресвета майка, защото с троеручната си икона пази всеки един, който идва с вяра, с чисто сърце, за да проси, моли и вярва, че тя ще бъде застъпница пред нейния божествен син“, обърна се игуменът към събралите се миряни.

Епископ Василий даде пример как делата на Света Богородица като пример за нас самите – как днес можем да бъдем полезни на себе си и на другите. „Когато имаме блага дума, когато имаме капка любов, в повечето случаи дори и да не извършим велики дела, а само да застанем до някого в нужда и му кажем аз съм с теб, аз ти вярвам и знам, че ти ще успееш да преодолееш това изпитание, което Бог ти дава, е достатъчно“, подчерта той.