Якопо Вентурини напуска поста на главен изпълнителен директор на "Валентино", съобщиха италиански медии

Галя Горнишка
Снимка: AP/Lewis Joly
Рим,  
14.08.2025 20:19
 (БТА)

Якопо Вентурини напуска поста на главен изпълнителен директор на "Валентино" (Valentino), който заема от 2020 г., тъй като е "решил да си вземе почивка по лични причини". Това съобщиха италиански медии, потвърждавайки ширещите се от юни слухове. Решението е взето по взаимно съгласие между мениджъра и римската модна къща, контролирана от катарския фонд "Мейхула фор инвестмънтс" (Mayhoola for investments), и вече е в сила, като компанията обяви, че наследникът му ще бъде обявен своевременно.

По време на четиригодишния си мандат като главен изпълнителен директор Вентурини преведе марката през сложен исторически период за сектора на модата и лукса, като се справи с пандемията и последствията от нея,  регистрирайки  добри финансови резултати, за да се изправи пред настоящата фаза на забавяне в сектора, отбелязва "Милано финанца". Освен това по време на мандата му творческото ръководство на модната къща премина от Пиерпаоло Пичоли в ръцете на Алесандро Микеле.

Напускането на Вентурини идва в решаващ момент за компанията и то не само заради сложния период, през който преминава секторът на модата и лукса, но и заради стратегическите промени, които скоро ще засегнат модната къща. От лятото на 2023 г. 30 на сто от капитала на "Валентино" премина в ръцете на френския гигант "Керинг" (Kering) за 1,7 милиарда евро, но споразумението предвижда възможност за пълното изкупуване на акциите на компанията до 2028 г.

Новият главен изпълнителен директор на "Валентино" ще трябва да се справи с намаляващите продажби, които през 2024 г. спаднаха с 2 на сто до 1,31 млрд. евро.

