Производителите на цитрусови плодове в Турция се готвят за сериозен спад в продукцията заради неблагоприятните климатични условия

Турските производители на цитрусови плодове предупреждават, че тазгодишната реколта може да бъде с между 30 и 50 процента по-ниска от миналогодишната заради измръзванията през пролетта и екстремните горещини през лятото, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Пролетните слани вече засегнаха реколтата от някои други плодове като черешите, вишните, кайсиите и прасковите, което доведе до покачване на цените им и остави много потребители с ниски доходи неспособни да си позволят нищо друго освен диня - тенденция, която се очаква да продължи и с цитрусовите плодове, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

„Изпитахме сериозни загуби заради измръзванията през пролетта, а тежката суша през лятото не даде възможност на плодовете да се възстановят и да узреят правилно“, споделя агрономът Баръш Куртаран.

Според Асоциацията на износителите на цитрусови плодове в Егейския регион добивът на лимоните може да спадне с повече от 50 процента, докато при портокалите и мандарините се очаква спад от съответно 35 на сто и 15 на сто.