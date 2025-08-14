Подробно търсене

Производителите на цитрусови плодове в Турция се готвят за сериозен спад в продукцията заради неблагоприятните климатични условия

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Daniel Cole. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
14.08.2025 22:10
 (БТА)

Турските производители на цитрусови плодове предупреждават, че тазгодишната реколта може да бъде с между 30 и 50 процента по-ниска от миналогодишната заради измръзванията през пролетта и екстремните горещини през лятото, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“. 

Пролетните слани вече засегнаха реколтата от някои други плодове като черешите, вишните, кайсиите и прасковите, което доведе до покачване на цените им и остави много потребители с ниски доходи неспособни да си позволят нищо друго освен диня - тенденция, която се очаква да продължи и с цитрусовите плодове, отбелязва „Хюриет дейли нюз“. 

„Изпитахме сериозни загуби заради измръзванията през пролетта, а тежката суша през лятото не даде възможност на плодовете да се възстановят и да узреят правилно“, споделя агрономът Баръш Куртаран. 

Според Асоциацията на износителите на цитрусови плодове в Егейския регион добивът на лимоните може да спадне с повече от 50 процента, докато при портокалите и мандарините се очаква спад от съответно 35 на сто и 15 на сто. 

