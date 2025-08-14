"Участието ни в плейофния кръг на Лигата на Конференциите е като сбъдната мечта за нас", щастлив е треньорът на Арда (Кж) Александър Тунчев

Cтарши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев заяви, че е изключително щастлив от класирането на тима в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. Днес тимът от Родопите постигна втора победа над литовския Кауно Жалгирис – 2:0, и е само на една стъпка от груповата фаза на третия турнир в Европа.

"Наистина направихме нещо страхотно, нещо невероятно! Докъде можем да стигнем? Продължаваме да мечтаем! В плейофния кръг сме, така че това казах на момчетата и преди мача. Това, което направихме е невероятно и за Арда, и за града Кърджали. Винаги обаче трябва да търсим повече и повече. Не беше никак лесно. Ще си позволя да кажа нещо отстрани. Аз срещу отбор, който да играе по такъв провокативен начин, не съм се изправял, честно да ви кажа. И в първия мач, и днес във всяка една ситуация, във всяко единоборство се опитваха да провокират – говореха, ритаха отзад. Просто наистина поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и не си изкарахме някой червен картон", започна Тунчев.

Арда (Кж) ще срещне в следващия кръг полския Раков (Ченстохова) в плейофния кръг и Тунчев беше попитан дали е имал предпочитания за съперник, след като поляците отстраниха Макаби (Хайфа, Израел) след 2:0 като гости. На 21-и август Арда ще гостува в Полша, а седмица по-късно е домакин. "Нямаме никакви предпочитания. Товаучастие в плейофния кръг е като сбъдната мечта, да стигнем до тука. Който и да е съперник, ще се постараем да изиграем два добри мача".

Кърджалийци в понеделник в среща от 5-ия кръг на българското първенство трява да срещнат ЦСКА (София), но имат право на едно отлагане. Тунчев обаче не знаеше дали клубът ще се възползва от тази възможност.

"В момента не мога да ви дам отговор. Ще го изкоментираме в клуба, ще го помислим това нещо и евентуално утре ще имаме някакво решение. Кой от двата гола днес е по-хубав? И двата много хубави, слагам ги под един знаменател", завърши роденият в Пазарджик специалист.