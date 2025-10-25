Подробно търсене

КАБАР: Бишкек призова за независим одит, след като граждани на Киргизстан бяха включени в списък на ЕС с лица, подлежащи на санкции

Александър Евстатиев
Сградата на Министерството на външните работи на Киргизстан. Снимка: КАБАР
Бишкек,  
25.10.2025 01:19
Министерството на външните работи на Киргизстан изрази съжаление относно включването на киргизстански юридически лица в списъка със санкции на Европейския съюз, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Според ведомството, Киргизстан стриктно спазва международните си задължения и води открит и конструктивен диалог със своите партньори в Европейския съюз, насочен към съвместно предотвратяване на рисковете, свързани със заобикалянето на ограниченията на санкциите.

Следва да се отбележи, че Европейският съюз последователно е изразявал намерението си да изгради стратегическо партньорство със страните от Централна Азия, включително чрез подпомагане на социално-икономическото развитие на Киргизстан, отбелязват от МВнР на Киргизстан. В този контекст Бишкек е готов и за равноправно, взаимно уважително и надеждно партньорство с Европейския съюз и неговите държави членки. Такъв подход, за разлика от едностранните санкции, позволява постигането на взаимноизгодни цели.

Киргизстан официално призовава Европейския съюз да проведе независим, международно признат одит, който да провери фактическите обстоятелства и да потвърди, че разглежданите ограничителни мерки се основават на надеждна и проверена информация.

Киргизстанската страна предлага да се създаде специализирана съвместна техническа работна група Киргизстан - Европейски съюз за редовен обмен на информация, наблюдение на транзакциите и съвместна оценка на риска.

