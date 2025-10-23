Подробно търсене

КАБАР: Служба към ОССЕ откри мисия за наблюдение за предсрочните парламентарни избори в Киргизстан

Габриела Иванова
Снимка: КАБАР
Бишкек ,  
23.10.2025 18:33
 (БТА)

Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към ОССЕ откри мисия за наблюдение за предсрочните парламентарни избори в Киргизстан, които ще се произведат на 30 ноември, съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Мисията се ръководи от Тамаш Мезерич и се състои от основен екип от 12 експерти, базирани в Бишкек, и 30 дългосрочни наблюдатели, които ще бъдат разположени в цялата страна в навечерието на изборите. Освен това БДИПЧ планира да разположи 300 краткосрочни наблюдатели, които да пристигнат няколко дни преди изборния ден. 

Мисията ще оцени дали изборите ще се произведат в съответствие с ангажиментите на ОССЕ и други международни задължения и стандарти за демократични избори, както и с националното законодателство.

Наблюдателите ще следят отблизо всички аспекти на изборния процес, включително в деня на самия вот, публикации по темата в социалните мрежи, работата на изборната администрация на всички нива, законодателството и неговото прилагане, зачитането на основните свободи, медийното отразяване, разрешаването на изборни спорове и работата на гражданските наблюдателни групи.

В наблюдението ще участват и представители на държавните власти, политическите партии, гражданското общество, медиите и международната общност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/СХТ/

