Коко Гоф и Джазмин Паолини се класираха напред, ще играят помежду си на четвъртфинал на тенис турнира в Синсинати

Световната номер 2 в тениса Коко Гоф (САЩ) и италианката Джазмин Паолини се класираха без проблеми за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати на твърди кортове с награден фонд от 5,15 милиона долара.

Гоф надигра италианката Лучия Брондзети с 6:2, 6:4 за час и 20 минути. Американката направи три пробива в първия сет срещу един за Брондзети. Втората част бе по-оспорвана, като двете си размениха по един пробив и сетът вървеше към тайбрек, но в десетия гейм Коко Гоф успя да вземе подаването на съперничката си и да затвори срещата след 6:4. Американката сервира по-добре и се справи по-добре при ретурите, което й осигури предимство.

Джазмин Паолини бе още по-убедителна и се наложи над опитната чехкиня Барбора Крейчикова с 6:1, 6:2 за малко повече от час. Италианката поведе с 3:0 в първия сет, даде един гейм на Крейчикова, но взе следващите три. Във втория сет Паолини отново поведе с 3:0, а чехкинята използва медицинска пауза. Тя успя да вземе две свои подавания до края на мача, но Джазмин Паолини спечели с 6:2.

Така Коко Гоф и Джазмин Паолини ще играят помежду си за място на полуфинала на силния турнир. До момента двете са изиграли четири мача помежду си, като са си разменили по два победи. Гоф обаче има предимство, защото освен, че играе пред своя публика в Синсинати, е постигнала двата успеха на твърди кортове, докато Паолини е побеждавала американката само на клей.