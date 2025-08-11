Подробно търсене

Арина Сабаленка преодоля Ема Ръдукану и ще играе в четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати

Кремена Младенова
Арина Сабаленка преодоля Ема Ръдукану и ще играе в четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати
Арина Сабаленка преодоля Ема Ръдукану и ще играе в четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати
снимка: AP Photo/Kin Cheung
Синсинати,  
11.08.2025 23:54
 (БТА)

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Сабаленка се нуждаеше от три часа и 12 минути, за да победи 30-ата в схемата Ема Ръдукану (Великобритания) със 7:6(3), 4:6, 7:6(5) в оспорван двубой.

В първия сет Ръдукану навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза, но Арина Сабаленка изравни и впоследствие надделя в тайбрека. Британката осъществи решителен пробив за аванс от 4:3 във втората част и стигна до 6:4, с което прати мача в трети сет. Той бе изключително равностоен, двете тенисистки не направиха пробив, а в тайбрека Сабаленка реализира втория си мачбол.

Нейна съперничка в сблъсък за достигане до четвъртфиналите ще бъде испанката Джесика Бусас Манейро, която елиминира представителката на домакините Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:1.

12-ата поставена Екатерина Александрова (Русия) се наложи над австралийката Мая Джойнт с 6:4, 6:3. В четвъртия кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между петата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) и 28-ата в схемата Анна Калинская (Русия).

Румънката Сорана Кърстя си уреди мач в четвъртия кръг срещу третата поставена Ига Швьонтек (Полша), след като се справи с Юе Юан (Китай) след обрат с 6:7(2), 6:4, 6:4 за два часа и 48 минути игра.

 

/КМ/

Свързани новини

10.08.2025 22:45

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Синсинати

Американката Коко Гоф, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг на тенис турнира в Синсинати, след като като надигра с лекота китайката Синюй Ван с 6:3, 6:2. Така тя ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска от Украйна, която
10.08.2025 20:22

Виктория Томова загуби от украинката Даяна Ямстремска в три сета на силния тенис турнир в Синсинати

Виктория Томова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара, след като отстъпи пред украинката Даяна Ястремска с 4:6, 6:2, 2:6 за 2 часа и 8 минути на корта. В

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:20 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация