Подробно търсене

Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати, американката Джесига Пегула отпадна

Христо Бонински
Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати, американката Джесига Пегула отпадна
Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати, американката Джесига Пегула отпадна
Снимка: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
Синсинати,  
13.08.2025 21:01
 (БТА)

Бившата номер 1 в света Ига Швьонтек от Полша стана първият четвъртфиналист на турнира в Синсинати УТА 1000 на твърди кортове с награден фонд 5,15 милиона долара, след като надигра румънката Сорана Кирстя с 6:4, 6:3 за малко повече от час и половина на корта.

Швьонтек направи пробив още в първия гейм, след това го затвърди за 2:0 и поддържаше тази разлика до края на първата част, спечелена с 6:4. 
Вторият сет започна с пробив на Кирстя, но следващите четири гейма бяха за полякинята, която направи пълен обрат, а след това румънката отново взе подаването на Швьонтек, но бе изостанала с 2:4. Фаворитката направи още един пробив за крайното 6:3.

Ига Швьонтек направи разликата при точките си на втори сервис, както и при ретурите. В следващата фаза тя чака победителката от двубоя между рускините Екатерина Александрова и Анна Калинская. 

Американката Джесика Пегула, която бе финалистка на турнира миналата година, когато загуби от Арина Сабаленка, беше елиминирана в третия кръг от полякинята Магда Линете след 6:7 (5), 6:3, 3:6. Техният мач бе прекъснат във вторник вечерта заради дъжд и бе подновен днес, като трябваше да се изиграе третият сет. Линете се показа като по-устойчивата състезателка и успя да спаси три точки за пробив, като в същото време взе подаването на американката за 5:3, а след това завърши мача на свой сервис и възползвайки се още от първия си мачбол.

/ХБ/

Свързани новини

11.08.2025 23:54

Арина Сабаленка преодоля Ема Ръдукану и ще играе в четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара
10.08.2025 22:45

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Синсинати

Американката Коко Гоф, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг на тенис турнира в Синсинати, след като като надигра с лекота китайката Синюй Ван с 6:3, 6:2. Така тя ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска от Украйна, която
10.08.2025 20:22

Виктория Томова загуби от украинката Даяна Ямстремска в три сета на силния тенис турнир в Синсинати

Виктория Томова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара, след като отстъпи пред украинката Даяна Ястремска с 4:6, 6:2, 2:6 за 2 часа и 8 минути на корта. В
09.08.2025 23:06

Полската тенисистка Ига Швьонтек пише история, постигайки 300-та победа в кариерата си в Синсинати

Полската тенисистка Ига Швьонтек достига 300 победи в WTA-тура със скорост, каквато публиката не помни от времето на Серена Уилямс, като стартира на турнира в Синсинати силно и не даде много шансове на Анастасия Потапова. Швьонтек се наложи над
08.08.2025 11:27

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на сингъл на турнир по тенис УТА 1000 в Снсинати

Уилямс записа11-о участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а. Тя прекара 11 седмици на първото място на световната ранглиста на УТА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:17 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация