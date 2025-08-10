Подробно търсене

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Синсинати

Христо Бонински
Коко Гоф, снимка: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
Синсинати,  
10.08.2025 22:45
 (БТА)

Американката Коко Гоф, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг на тенис турнира в Синсинати, след като като надигра с лекота китайката Синюй Ван с 6:3, 6:2. Така тя ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска от Украйна, която по-рано през деня победи най-добрата българска Виктория Томова.

Най-добрата италианка Джазмин Паолини също продължава напред в турнира на твърди кортове, като победи в оспорван мач гъркинята Мария Сакари след два тайбрека - 7:6 (2), 7:6 (5).

За третия кръг се класира и рускинята Виктория Кудерметова, която победи Белинда Бенчич от Швейцария с 6:4, 7:6 (0).

Магда Линете от Полша също е в следващата фаза, постигайки победа над Ребека Срамкова от Словакия със 7:6 (4), 6:0.

В третия кръг е и представителката на домакините Ашли Крюгер, която се наложи над латвийката Анастасия СЕвасктова с 6:4, 0:6, 6:3.

Германката Ела Зайдел поднесе изненада, като надигра Ема Наваро от САЩ, която е 11 в света, с 6:4, 1:6, 6:4 за повече от 2 часа и 15 минути на твърдия корт.

/ХБ/

