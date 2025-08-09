Подробно търсене

Шампионката от 2022 година Каролин Гарсия стартира с победа на турнира по тенис УТА 1000 в Синсинати

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Thibault Camus
Синсинати,  
09.08.2025 09:51
 (БТА)

Шампионката от 2022 година Каролин Гарсия стартира с победа на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Французойката, която участва с "уайлд кард" тази година, се наложи над Соня Картал (Великобритания) с 5:7, 6:4, 6:3 за 2:36 часа.

Гарсия загуби първия сет, поведе с 5:2 във втория сет, а в третата част доминираше и затвори срещата с третия си мачбол.

Следващата й съперничка ще бъде поставената под номер 11 и финалистка от 2023 година Каролина Мухова (Чехия), която победи с 6:7(3), 7:5, 6:4 в единствената им предишна среща в Доха 2023.

Гъркинята Мария Сакара също продължава напред след успех над Камила Рахимова (Русия) с 6:3, 3:6, 6:2.

В други срещи Ребека Шрамкова (Словакия) надделя над Каролин Долехайд (САЩ) с 1:6, 6:4, 7:6(1), Айля Томлянович (Австралия) победи Анна Бондар (Унгария) със 7:6(0), 6:4, а в американски сблъсък Тейлър Таузенд спечели срещу Даниел Колинс с 6:4, 7:6(2).

Рускинята Вероника Кудерметова се класира за втория кръг, след като елиминира Сюзан Ламенс (Нидерландия)с 6:1, 6:3, а Барбора Крейчикова (Чехия) се наложи над Алиша Парк (САЩ) с 6:4, 4:6, 6:0.

/ИК/

08.08.2025 20:31

Финалистките от Монреал Виктория Мбоко и Наоми Осака обявиха, че няма да участват на тенис турнира в Синсинати

Младата канадка Виктория Мбоко, която спечели титлата на турнира в Монреал, както и финалистката Наоми Осака от Япония, обявиха, че няма да участват на турнира в Синсинати УТА 1000, който започва непосредствено след състезанието в Канада, съобщи
08.08.2025 11:27

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на сингъл на турнир по тенис УТА 1000 в Снсинати

Уилямс записа11-о участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а. Тя прекара 11 седмици на първото място на световната ранглиста на УТА.
06.08.2025 12:05

Мира Андреева се оттегли от турнира в Синсинати

Руската тенисистка Мира Андреева няма да участва на тенис турнира в Синсинати.  18-годишната рускиня лекува контузия и няма да се възстанови за стартиращия тази седмица турнир в Синсинати. На турнира в Монреал петатат в света Андреева загуби в

