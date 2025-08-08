Финалистките от Монреал Виктория Мбоко и Наоми Осака обявиха, че няма да участват на тенис турнира в Синсинати

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP
Синсинати,  
08.08.2025 20:31
 (БТА)

Младата канадка Виктория Мбоко, която спечели титлата на турнира в Монреал, както и финалистката Наоми Осака от Япония, обявиха, че няма да участват на турнира в Синсинати УТА 1000, който започва непосредствено след състезанието в Канада, съобщи АФП.

Тяхното оттегляне по-скоро бе очаквано, като се има предвид календара и, че турнирът в Монреал приключи едва м четвъртък вечерта, а надпреварата в Синсинати вече е в ход.

18-годишната Мбоко бе голямото откритие, като се наложи във финала над Осака с 2:6, 6:4, 6:1.

Турнирът в Синсинати е последният голям преди Откритото първенство на САЩ, което ще се състои между 25 август и 7 септември. 

/ХБ/

