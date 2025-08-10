Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка стартира с победата защитата на титлата си на турнира по тенис в Синсинати

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) стартира с победата защитата на титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Сабаленка спаси 12 точки за пробив, за да преодолее първия кръг срещу успех над чехкинята Маркета Вондроушова със 7:5, 6:1.

Беларускинята, която почиваше в първия кръг, не беше играла от загубата си на полуфинала на "Уимбълдън" и каза, че почивката й се е отразила добре, тъй като е положила огромни усилия в защита. Следващата й среща на корта ще бъде с британката Ема Ръдукану.

"Изиграх толкова много мачове този сезон, така че съм доста опитна, за да се справя с тези ключови моменти. Основното за мен е винаги да се стремя, без да се съмнявам в решенията си. Досега се получава наистина добре", каза Сабаленка пред Tennis Channel.

Ръдукану се справи лесно със сърбинката Олга Данилович и спечели с 6:3, 6:2 в първия си мач под ръководството на новия треньор Франсис Роиг.

"Наистина набирам скорост. Много съм доволна от това как останах доста постоянна през последните няколко месеца", каза Ръдукану, който загуби от Сабаленка в третия кръг на "Уимбълдън" тази година.

"Все още чувствам, че имам дълъг път, но просто работя усилено, влагам много часове и се надявам да се получи", добави тя.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия и шеста поставена Мадисън Кийс (САЩ) спаси два мачбола преди да отстрани Ева Лис (Германия) с 1:6, 6:3, 7:6(1) и да продължи напред.

Номер 5 Аманда Анисимова (САЩ) спечели без игра след отказ на съперничката й Леолия Жанжан (Франция), а номер 9 Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над Рената Сарасуа (Мексико) с 4:6, 6:0, 7:5.

Още няколко от поставените продължиха в следващия кръг. Номер 12 Екатерина Александрова се справи с Лулу Сун (Нова Зеландия) с 6:4, 6:2, номер 19 Елизе Мертенс (Белгия) елиминира Клерви Нгуну (САЩ) с 3:6, 7:6(3), 7:5, с номер 28 Анна Калинская (Русия) победи Пейтън Стърнс (САЩ) със 7:6(4), 4:6, 6:1.

Две рускини напуснаха надпреварата. 13-а в схемата Людмила Самсонова загуби от Тейлър Таузенд (САЩ) с 2:6, 4:6, а 14-а Диана Шнайдер претърпя поражение от Юан Юе (Китай) с 4:6, 6:1, 3:6.

Още три поставени отпаднаха. Номер 18 Беатрис Адад Мая отстъпи пред Мая Джойнт (Австралия) с 4:6, 6:4, 4:6, номер 21 Лейла Фернандес (Канада) загуби от Джесика Манейро (Испания) с 3:6, 3:6, а номер 22 Магдалена Фрех (Полша) беше надиграна от Сорана Кърстя (Румъния) със 7:6(4), 2:6, 6:4.