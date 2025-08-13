Подробно търсене

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават в следващия кръг на турнира по тенис УТА 1000 в Синсинати

Ива Кръстева
Коко Гоф, снимка: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
Синсинати,  
13.08.2025 09:13
 (БТА)

Поставената под номер 2 в схемата Коко Гоф (САЩ) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Американката спечели без игра след отказ на съперничката й Даяна Ястремска (Украйна) поради заболяване.

Ястремска отстрани първата ракета на България Виктория Томова във втория кръг на турнира.

Следващата съперничка на Коко Гоф ще бъде Лучич Бронзети (Италия), която елиминира номер 23 Елена Остапенко (Латвия) с 1:6, 6:3, 6:4.

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) също продължава напред след успех над Ашлин Крюгер (САЩ) със 7:6(2), 6:1. За място на четвъртиналите италианката ще играе срещу Барбора Крейчикова (Чехия), която се справи с Ива Йович (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:2.

Победи постигнаха още Ела Зайдел (Германия) над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 2:6, 7:6(6) и Варвара Грачьова (Русия) над номер 11 Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:4.

Двубоят на номер 4 в схемата Джесика Пегула (САЩ) срещу Магда Линете (Полша) беше прекратен след края на втория сет при 1:1 заради дъжд и заплаха от мълнии.

