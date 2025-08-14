Подробно търсене

Още 24 обвинения бяха повдигнати на шофьора, който се вряза в шампионския парад на футболния отбор Ливърпул

Иво Тасев
Съдебна рисунка на Пол Дойл от Елизабет Кук. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП
14.08.2025 22:25
Още 24 обвинения бяха повдигнати на мъжа, който се вряза с автомобил в множество хора в английския град Ливърпул по време на шампионския парад на едноименния футболен отбор по случай спечелената титла във Висшата лига, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Агенциите учотняват, че сред пострадалите според повдигнатите нови обвинения има и две новородени.

Петдесет и три годишният обвиняем Пол Дойл бе облян в сълзи, когато се появи на екрана чрез видеоконферентна връзка от затвора по време на изслушването в Кралския съд на Ливърпул днес, информира Пи Ей Мидия.

Първоначално му бяха повдигнати обвинения за седем престъпления на "Уотър стрийт" в центъра на града след 18:00 ч. местно време на 26 май.

В съда в Ливърпул днес бяха произнесени 6 от новите обвинения, свързани с деца. Двете новородени тогава са били на 6 и на 7 месеца.

Дойл, облечен със сива тениска, не каза нищо по време на изслушването, което продължи 20 минути.

Той се опитваше да говори през сълзи, като потвърди името си в началото на заседанието, отбелязва Пи Ей Мидия.

Съдия Андрю Менари отложи делото за 4 септември, когато се очаква Дойл да се произнесе по обвиненията. Няколко роднини на пострадалите и над 20 представители на медиите присъстваха в съдебната зала.

Местната полиция съобщи, че 134 души са били ранени, след като Дойл е вряза с автомобил "Форд Галакси Титаниум" в тълпа от хора, които са напускали крайбрежната зона.

Новият обвинителен акт, който не беше прочетен изцяло в съда, вече съдържа 31 обвинения, свързани с 29 пострадали на възраст между 6 месеца и 77 години.

Дойл, който е от ливърпулския квартал "Крокстет", е обвиняем по 19 обвинения в опит за причиняване на тежка телесна повреда, 7 обвинения за причиняване на тежка телесна повреда с умисъл, 3 обвинения за нараняване с умисъл, едно обвинение за опасно шофиране и едно обвинение за нарушаване на обществения ред.

