За поредна година в навечерието на големия християнски празник Успение Богородично в едноименния храм в Казанлък посрещнаха чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница. Това съобщиха от Старозагорската света митрополия. Старозагорският митрополит Киприан, свещенослужители от епархията и миряни се поклониха пред светинята, като всеки от тях получи специално издание на митрополията, в което е разказана историята на иконата, как тя ни защитава, за какво помага и каква е молитвата към Света Богородица Скоропослушница.

Иконата е светинята на Дохиар, посочват от митрополията. Историята на манастира разказва, че през 1664 година образът на Дева Мария бил изписан на стената на монашеската трапезария. Там имало проход, през който често минавал монахът, отговарящ за трапезарията. Един ден послушникът Нил чул следните думи: ,,Не преминавай с димящи ястия покрай мен и не опушвай моя образ“ . Нил не се вслушал в тези думи и един ден чул отново :,,Монаше, ти не си достоен за това звание! Дълго ли ще опушващ моя образ?!“ Нещастникът паднал пред иконата на колене в покайна молитва и сълзи. На сутринта братята му го намерили ослепял. Изплашените монаси решили да правят ежедневно молебен пред иконата, преградили специално помещение, където образът стоял. Ослепелият монах не се откъсвал от светия образ, докато Богородица не му проговорила отново. Тя му казала: „Нил, твоята молитва е чута и ти си простен. Нека отсега нататък всички братя и православни християни се обръщат в своите нужди и аз никого няма да оставя нечут. И моят образ ще се нарича Скоропослушница, защото аз ще давам бърза милост за всички, които с благоговение се обръщат към мене“. След това монасите заградили прохода, така че вече никой да не преминава и построили параклис в чест на иконата, като украсили с красиви стенописи. Пред иконата сложили постоянно горящи кандила. Тук се случили много чудеса и изцеления. През лятото на 1996 година чудотворната икона предоставила невиждано благоволение, както за монасите, така и за православните християни. Зад иконата имало позлатена част и реставраторът Антоний Глинос разкрил стенопис датиран от 1563 година, който бил самата чудотворна икона.

Иконата беше поставена в центъра на казанлъшкия храм до чудотворната икона на Света Богородица „Неувяхващ цвят“, която беше пренесена в Града на розите през март м.г. Характерно за това изображение на Божията Майка е, че с Богомладенеца са изобразени изключително тържествено с царски атрибути. Иисус Христос е прав, а Света Богородица държи в дясната си ръка цвете (роза), откъдето идва и името на иконата, която символизира чистота и непорочност.

Старозагорският митрополит Киприан утре ще възглави празничното богослужение в храм „Успение Богородично“ в Казанлък, посочват още от Старозагорската света митрополия.