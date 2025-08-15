Офисът в Нови Сад на управляващата партия в Сърбия бе разбит по време на поредния антиправителствен протест

Офисът на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в северния сръбски град Нови Сад бе разбит тази вечер от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите, предаде РТС. По време на инцидента в офиса не е имало хора.

Мъжете счупиха витрините и изнесоха всичко от помещенията, включително и охранителните камери, се вижда от видеокадри, публикувани в социалните мрежи.

"Диваци с маски на лицата прекараха половин час в чупене на прозорците на помещенията на нашата партия, разбиха входа и откраднаха всичко, което намериха“, заяви председателят на СПП Милош Вучевич в профила си в Инстаграм и нарече иницидента "Фашизъм в действие в Нови Сад".

Сръбският президент Александър Вучич осъди разрушаването на помещенията на Сръбската прогресивна партия в Нови Сад и заяви, че всички, които са проявили насилие, ще бъдат подведени под отговорност.

„Добре е, че в помещенията нямаше членове на Сръбската прогресивна партия“, каза Вучич пред частната телевизия Информер.

Според него, по време на интервенциите на 14 август вечерта са арестувани четирима души, а един служител на дирекция „Криминална полиция“ към сръбското министерство на вътрешните работи е ранен.

Сръбският президент призова гражданите да запазят спокойствие и добави, че „всичко, което се случва тази вечер, е организирано отвън“.

Вчера той се появи при привържениците на СПП в Белград и обяви, че 4000 членове и симпатизанти на управляващата партия са се събрали в различни сръбски градове, за да защитават партийното имущество от нападения на протестиращите. Вучич, който е основател на СПП посочи, че само в Суботица 1000 души се намират в партийната централа.

На 13 август вечерта в Нови Сад възникнаха сблъсъци между протестиращите и привържениците на СПП, които се намираха вътре и пред партийния офис. Полицията раздели с кордон двете групи, но впоследствие бяха подпалени помещения, които са част от собствеността на управляващата партия, а напрежението в града продължи с часове.

По същото време военен произведе изстрел във въздуха и протестиращите се разбягаха.

"Стрелях, защото почувствах, че моят живот и животът на колегите ми беше застрашен", каза на следващата сутрин военният.

Според опозицията в момента на произвеждането на изстрела в Нови Сад представители на елитната част "Кобра" са се опитвали да изведат на безопасно място бившия премиер Милош Вучевич, който е председател на управляващата Сръбска прогресивна партия.

В късните часове на 14 август в кв. "Нови Белград" в сръбската столица полицията многократно използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората, които бяха принудени да се оттеглят. В района на Генералния щаб в центъра на Белград бяха изстреляни пиротехнически средства.

Жандармерията изтласка протестиращите по посока на сградата на сръбското правителство, докато привържениците на правителството останаха позиционирани пред партийните офиси на същия район. Неочаквано група маскирани мъже с палки се появиха сред множеството, а студентите и опозицията предупредиха, че управляващите се опитват да провокират сблъсъци.

"Ръцете ви са изцапани с кръв!", "Арестувайте Вучич!" и "Свършен е!" скандираха протестиращи в няколко сръбски градове на 14 август вечерта.

А сръбският патриарх Порфирий излезе с призив за мир и ненасилие, който съвпадна с началото на Големия Богородичен пост в Сърбия, където църковните празници се отбелязват по Юлианския календар.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президентът в корупция и непотизъм.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер без опит в политиката.