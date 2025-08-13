Подробно търсене

Антиправителствени протести се провеждат тази вечер в десетки сръбски градове, инцидент в Нови Сад

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Антиправителствени протести се провеждат тази вечер в десетки сръбски градове, инцидент в Нови Сад
Антиправителствени протести се провеждат тази вечер в десетки сръбски градове, инцидент в Нови Сад
Студенти и граждани останаха по улиците на Белград на Видовден, 29 юни, след като полицията опита да ги разпръсне със сълзотворен газ, палки и физическа сила. Най-малко 7 арестувани и много ранени белязаха протеста с искане за свикване на предсрочни парламентарни избори. Снимка: Емил Чонкич/БТА (БТ)
Белград,  
13.08.2025 23:27
 (БТА)

По призив на студентите в десетки  градове в Сърбия тази вечер започнаха антиправителствени протести, които продължават повече от 9 месеца след рухването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година, където загинаха 16 души.

В Белград гражданите се събраха в 20 ч местно време (21 ч. българско време), на пет различни локации.

"Вече нямаме държава, вече нямаме институции, този човек, който се нарича президент на републиката, е начело на организирана престъпна група. Тук хората трябва да вземат нещата в свои ръце, тук, в момент, когато държавата вече не съществува, тя трябва да бъде възстановена", каза писателят Деян Атанацкович, който присъства на протеста пред сградата на Юридическия факултет в Белград, предаде Ен 1.
Той подчерта, че "хората, извършили насилие, трябва да бъдат наказани за това насилие".
"Най-голямото наказание ще бъде да бъде съден според законите на тази страна, върху които той плю и които ние ще върнем в сила", каза писателят по адрес на сръбския президент Александър Вучич.

Тази вечер протести се провеждат и в останалите три университетски градове в Сърбия - Нови Сад, Ниш и Крагуевац. Всички акции, протести и протестни разходки преминават  под надслов "Сърбио, събуди се!", който студентите, блокиращи факултети оповестиха по-рано днес в публикация в Инстаграм.

Някои протести са насрочени пред офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Повод  за протестите станаха безредиците от снощи  в градовете Върбас и Бачка Паланка, които се намират в автономната сръбска област Войводина, по време на които избухнаха сблъсъци между противници и поддръжници на правителството и повече от 70 души бяха ранени.

Тази вечер по време на протеста в Нови Сад е възникнал инцидент, при който от офиса на СПП са хвърлени пиротехнически средства срещу протестиращите, предава регионалната телевизия Ен 1. В отговор протестиращите счупиха витрините на офиса на СПП ,  но след намесата на полицията  са  изтласкани далеч от партийното помещение.

Сръбският президент Александър Вучич неочаквано се появи тази вечер пред централата на СПП  в белградската община Савски венац и обяви, че ще има повсеместни промени в държавния апарат - от сръбското правителство до полицията.

Вучич .благодари на привържениците на СПП, партията на която той е основател, че защитават партийната собственост от "лудите участници в протести и блокади".

Вучич каза още, че над 1000 души са се събрали в Суботица пред офиса на управляващата партия, а че протестиращите разполагат с 4000 души в цялата страна.

"Важно е да защитим своето и да запазим гражданския мир", каза Вучич пред своите привърженици, предава РТС.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президентът в корупция и непотизъм.

По време на  многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе  до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер, без опит в политиката.

/ПЙ/

Свързани новини

13.08.2025 17:52

Сръбският президент Вучич няма да се кандидатира отново на следващи президентски избори

Президентът на Сърбия Александър Вучич каза днес, че не може да се кандидатира за поста отново на следващите избори и че „през ум не му минава“ да променя конституцията, за да го направи, съобщават сръбските медии.
13.08.2025 16:21

В два града в Сърбия привърженици на управляващата партия и протестиращи граждани се сбиха, има 70 ранени

В градовете Върбас и Бачка Паланка, които се намират в автономната сръбска област Войводина, снощи се стигна до сблъсъци между протестиращи и привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), предава РТС.
08.08.2025 17:43

В Сърбия ще има предсрочни избори, каза Вучич, но не уточни кога

В Сърбия ще има предсрочни избори, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от медиите в страната. "Определено ще имаме избори преди конституционния и законов срок“, каза Вучич днес по време на събитие, свързано с ЕКСПО 2027 - международното изложение, което ще се проведе от 15 май до 15 август 2027 в Белград.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:49 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация