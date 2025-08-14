По време на снощните протести в Сърбия са ранени 80 граждани и 25 полицаи, съобщи министърът на вътрешните работи Ивица Дачич

По време на инциденти и сблъсъци на снощните протести в Сърбия са ранени 80 граждани и 25 полицаи, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, предава РТС.

Протестите се проведоха на пет локации в Белград и в няколко сръбски градове по призив на студентите, а сблъсъците възникнаха между демонстранти и привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), като в късните часове снощи офисът на СПП в Нови Сад бе подпален.

Председателят на СПП Милош Вучевич, който е родом от Нови Сад, заяви пред Танюг, че ситуацията в северния сръбски град вече е добра, но че нощта е била драматична и напрегната.

„Ще се опитам да не бъда твърде субективен и емоционален, надявам се, че всички ранени са добре и ще се оправят. Според информацията, която имам от директора на Клиничния център на Войводина 65 са ранени, седем членове на „Кобра“ са сериозно ранени, както и много момичета и момчета“, каза Вучевич.

Протестите снощи бяха организирани в отговор на сблъсъци на 12 август между граждани и привърженици на СПП във Върбас и Бачка Паланка - градове, разположени в автомономната сръбска област Войводина.

„Имаше и масирани атаки, предимно срещу партийните помещения на СПП. Най-трудна беше ситуация в Нови Сад, отчасти в Белград, но имаше атаки и в Кралево, Лазаревац, Панчево и други места“, заяви Дачич и добави, че всички, които са нападнали полицаи снощи, ще бъдат арестувани в рамките на 48 часа.

Дачич посочи, че снощи събирания на хора е имало на 90 локации в страната и призова гражданите да прекратят атаките срещу политически партии и срещу граждани, които подкрепят правителството.

Той уточни, че в някои градове са били атакувани офисите и на партията на сръбските социалисти, която той оглавява и която се намира в коалиция със СПП.

"Представете си, хората не позволиха да бъдат убити, изгорени живи, къщата им да бъде разрушена. И когато се защитавате, ако питате фашистките блокади и техните медийни помагачи, вие сте виновни за причиняване на насилие, защото щеше да има по-малко насилие, ако просто ги бяхте оставили да ви убият“, написа председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич в социалната мрежа Екс.

Снощи сръбският президент Александър Вучич се появи сред привържениците на СПП в Белград и ги поздрави за смелостта да защиват държавата и партийната собственост.

По-късно през нощта Вучич отново направи изявление и каза, че гражданите на Сърбия са преживели трудна нощ и че е предотвратено избухването на гражданска война.

"По някакво чудо успяхме да запазим мира“, каза Вучич.

Протестиращите студенти съобщиха в профила си в Инстаграм след снощните размирици , че „правителството се е опитало да провокира гражданска война чрез сблъсъци “ .

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президентът в корупция и непотизъм.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер без опит в политиката.