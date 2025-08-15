Баскетболните национали до 16 години отстъпиха пред Исландия на Еврошампионата в Скопие

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години претърпя трета загуба на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Скопие, Република Северна Македония. Съставът, воден от селекционера Милен Дудев, отстъпи пред Исландия със 72:89 в първия си мач от битката за разпределение на местата от девето до 16-то.

Националите имат в актива си и две победи от началото на турнира. Утре (15 август) от 17:00 часа българите ще играят срещу домакините от Република Северна Македония в двубой за местата от 13-то до 16-то.

Баскетболистите на България поведоха със 7 точки в началото на мача, но Исландия обърна до 19:18 в края на първата част. През втория период Калоян Колев и Георги Димов бяха точни за 22:22, но съперникът натрупа предимство от 8 точки за 32:24. Калоян Колев, Лазар Петров и Калоян Марчев доближиха българския отбор на 2 точки от Исландия при 34:36, а на почивката резултатът бе 43:36 в полза на противника.

След паузата преднината на Исландия стана 11 точки, но Иво Валентинов и Калоян Марчев намериха верните решения в нападение, намалявайки за 46:51. Исландците си върнаха двуцифрената преднина при 66:55, а впоследните 10 минути съперникът не изпусна инициативата.

Калоян Марчев отбеляза 18 точки за състава на България. Калоян Колев се отчете с 14 точки и 9 борби, а Кристиян Занов овладя 14 борби.

За Исландия Бенони Андрасон завърши с 29 точки, 10 борби и 5 асистенции.