Държавният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна втори успех на Европейското в Скопие

Кремена Младенова
снимка: Българска федерация по баскетбол
Скопие,  
12.08.2025 16:53
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години записа втора поредна победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Съставът, воден от селекционера Милен Дудев, се наложи над тима на Норвегия със 76:65 в последния си мач от група "Д" на турнира. Националите са с две победи и две загуби на този етап и заемат трето място в класиране в групата.

За националите предстоят мачове за разпределение на местата от девето до 16-то на Еврошампионата. Следващите им съперници ще станат ясни на по-късен етап.

Българският състав започнаха уверено и си осигури аванс от 22 точки чрез добри изяви на Калоян Колев, Кристиян Занов, Михаил Минчев, Калоян Марчев и Иво Валентинов, за да фиксира 31:15 в края на първата част. През втория период отборът на Норвегия намали пасива си до 12 точки, но кош на Георги Димов направи резултата 41:27 в полза на България на почивката.

След паузата националите отново дръпнаха с 19 точки, но в началото на последната четвърт Норвегия съкрати дистанцията до 11 точки при 48:59. Иво Валентинов, Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов отбелязаха за България и не позволиха да се стигне до обрат.

Калоян Марчев беше най-резултатен за успеха със 17 точки и 7 асистенции. Кристиян Занов завърши с 15 точки и 6 борби, Иво Валентинов се отчете с 14 точки и 6 борби, Калоян Колев се включи с 13 точки и 5 борби, а Георги Димов добави 10 точки и 5 асистенции.

За Норвегия Оскар Фалба отбеляза 16 точки.

