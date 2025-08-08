Българският представителен състав за момчета до 16 години загуби от Белгия на Европейското първенство

site.btaБългарският представителен състав за момчета до 16 години загуби от Белгия на Европейското първенство
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години претърпя второ поредно поражение на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Белгия с 52:109 във втория си мач от група "Д"
Българите вече са с баланс 0-2, а на 11 август (понеделник) от 12:00 часа българско време те ще се изправят срещу отбора на Унгария.
Белгийците направиха повече асистенции в днешната среща - 20 срещу 6 завършващи подавания за българските национали. Освен това, съперникът бе по-точен и при стрелбата от тройката - 13/24 срещу 5/18 за България
Калоян Марчев реализира 13 точки, а Георги Димов се отчете с 10 точки.
За състава на Белгия Арън Ембо и Том Касонго отбелязаха по 21 точки.
/КМ/
