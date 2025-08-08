Подробно търсене

Българският представителен състав за момчета до 16 години загуби от Белгия на Европейското първенство

Кремена Младенова
Българският представителен състав за момчета до 16 години загуби от Белгия на Европейското първенство
Българският представителен състав за момчета до 16 години загуби от Белгия на Европейското първенство
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Скопие,  
08.08.2025 21:30
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години претърпя второ поредно поражение на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Белгия с 52:109 във втория си мач от група "Д"

Българите вече са с баланс 0-2, а на 11 август (понеделник) от 12:00 часа българско време те ще се изправят срещу отбора на Унгария.

Белгийците направиха повече асистенции в днешната среща - 20 срещу 6 завършващи подавания за българските национали. Освен това, съперникът бе по-точен и при стрелбата от тройката - 13/24 срещу 5/18 за България

Калоян Марчев реализира 13 точки, а Георги Димов се отчете с 10 точки.

За състава на Белгия Арън Ембо и Том Касонго отбелязаха по 21 точки.

/КМ/

Свързани новини

08.08.2025 00:15

Националният тим по баскетбол за момчета до 16 години стартира с поражение от Чехия на Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години стартира със загуба на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев загуби от Чехия с 80:92
07.08.2025 13:35

Треньорът на баскетболните национали до 16 години Милен Дудев преди Еврошампионата в Скопие: "Момчетата са страхотни и изключително трудолюбиви"

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години започва днес участието си на Европейското първенство в дивизия "Б" в Република Северна Македония
05.08.2025 20:56

Селекционерът Милен Дудев избра състава на България за Еврошампионата по баскетбол за момчета до 16 години в Северна Македония

Окончателният състав на националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години за Европейското първенство в дивизия "Б" вече е ясен
03.08.2025 20:16

"Изиграхме много силна втора част, а тогава се реши и мачът", каза за БТА селекционерът на 16-годишните баскетболни национали Милен Дудев

"Определено изиграхме много силна втора част, тогава се реши и мачът", каза за БТА селекционерът на 16-годишните баскетболни национали на България Милен Дудев. Българският тим се наложи над Великобритания и във втората проверка между двата състава
02.08.2025 20:16

Националният баскетболен отбор на България за момчета до 16 години победи Великобритания в контрола

Националният баскетболен отбор на България за момчета до 16 години победи Великобритания с 99:94 в приятелска среща, играна в пернишката спортна зала "Борис Гюдеров". Представителният състав на България води подготовката си за предстоящото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:49 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация