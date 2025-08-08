Подробно търсене

Националният тим по баскетбол за момчета до 16 години стартира с поражение от Чехия на Европейското първенство

Кремена Младенова
снимка: Българска федерация по баскетбол, архив
Скопие,  
08.08.2025 00:15
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години стартира със загуба на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Чехия с 80:92 в първия си мач от група "Д" на турнира.

Утре (8 август) от 19:30 часа българско време националите ще премерят сили с Белгия във втория си мач на Еврошампионата.

Чехите взеха аванс от 10 точки - 25:15 в началните 10 минути, а през втория период българите на няколко пъти се доближаваха на 7 точки след успешни акции на Кристиян Занов, Калоян Марчев, Георги Димов и Мартин Танев. Съперникът обаче си върна двуцифрената преднина от 50:38 на почивката.

След паузата Чехия държеше събитията на терена под контрол и стигна до аванс 73:55 след третата част. В последните 10 минути Кристиян Занов, Калоян Марчев, Калоян Колев, Иво Валентинов и Борис Цоков бяха точни, за да сведат изоставането на българския тим до 10 точки, но за повече нямаше време.

Кристиян Занов бе най-резултатен за България с 20 точки и 8 борби. Калоян Марчев добави 17 точки, а Георги Димов завърши с 15 точки.

Якуб Чалупка отбеляза 26 точки за победителите.

/КМ/

07.08.2025 13:35

Треньорът на баскетболните национали до 16 години Милен Дудев преди Еврошампионата в Скопие: "Момчетата са страхотни и изключително трудолюбиви"

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години започва днес участието си на Европейското първенство в дивизия "Б" в Република Северна Македония
05.08.2025 20:56

Селекционерът Милен Дудев избра състава на България за Еврошампионата по баскетбол за момчета до 16 години в Северна Македония

Окончателният състав на националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години за Европейското първенство в дивизия "Б" вече е ясен
03.08.2025 20:16

"Изиграхме много силна втора част, а тогава се реши и мачът", каза за БТА селекционерът на 16-годишните баскетболни национали Милен Дудев

"Определено изиграхме много силна втора част, тогава се реши и мачът", каза за БТА селекционерът на 16-годишните баскетболни национали на България Милен Дудев. Българският тим се наложи над Великобритания и във втората проверка между двата състава
02.08.2025 20:16

Националният баскетболен отбор на България за момчета до 16 години победи Великобритания в контрола

Националният баскетболен отбор на България за момчета до 16 години победи Великобритания с 99:94 в приятелска среща, играна в пернишката спортна зала "Борис Гюдеров". Представителният състав на България води подготовката си за предстоящото

