Атанас Василев
Младежкият национал Велко Йеленкович вкара гол за Олимпия (Любляна), други трима българи напуснаха турнира Лига на Конференциите
Янис Карабельов (в ляво) и Партизан (Белград) отпаднаха в третия кръг на турнира Лига на Конференциите на УЕФА. Снимка: Attila Balazs/MTI via AP
София,  
15.08.2025 01:30
 (БТА)

Българският младежки национал Велко Йеленкович вкара гол и помогна за успеха на отбора си Олимпия (Любляна), който се добра с продължения до плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. Това се оказа и единственият български легионер, който отива към последния кръг на турнира след провелите се днес реванши в третия тур, тъй като Иван Дюлгеров, Саид Ибраимов и Янис Карабельов отпаднаха със своите отбори.

Йеленкович беше поставен като ляв защитник и остана на терена през всичките 120 минути за успеха с 4:2 над албанския Егнатия (Рогожине). Първата среща в Любляна завърши 0:0, а реваншът също не излъчи победител 2:2. Българският защитник се разписа за 1:1 в 32-ата минута, след като Диого Пинто му центрира.

Домакините бяха открили резултата още в 6-ата минута чрез Реджи Лушкия, който после направи 2:2 четири минути преди края. Антонио Марин вкара за 1:2 за Олимпия, а в продълженията Алекс Бланко и Иван Дурдов донесоха успеха на словенците. За влизане в груповата фаза на третия турнир на УЕФА Олимпия ще играе с арменския шампион Ноа (Ереван).

Българският вратар Иван Дюлгеров се прояви в три много опасни ситуации, спасявайки удари на нападатели на Андерлехт за крайното 1:1 между неговия Шериф (Тираспол, Молдова) и белгийците. Той направи дузпа, събаряйки Луис Васкес в наказателното поле в 38-ата минута и беше декориран с жълт картон. Изстрелът на струващия 20 милиона евро и вероятно ново попълнение на Милан Марио Струйкенс обаче премина над горната греда.

Андерлехт, който в следващия кръг ще играе с АЕК (Атина) запади успеха си в първия мач с 3:0, поведе и в Молдова в 72-ата минута. Нейтън Салиба откри резултата след центриране от ъглов удар на Андреа Бертачини. Но домакините не се отказаха и изравниха поне в този мач чрез Илайджа Одеде в 81-ата минута.

Астана, където Саид Ибраимов е помощник-треньор, претърпя второ поражение от швейарския Лозана – този път с 0:2 на свой терен и така напуска турнира с общ резултат 1:5. През миналата година Астана игра в груповата фаза на това състезание, но сега отпада още в третия квалификационен кръг.

Янис Карабельов се появи на терена в 66-ата минута за Партизан (Белград) вместо Богдан Костич при гостуването на шотландския Хибърниън (Единбург). Шотландците бяха победили на стадион ЮНА край Дунава с 2:0 в първата среща, но днес младият сръбски отбор се добра до 3:1 в края на срещата и се стигна до продължения. Там домакините обаче вкараха за 2:3 в 100-ата минута чрез Крис Кадън и отиват в последния елиминационен кръг, където ще спорят с Легия (Варшава).

Българският полузащитник имаше две много важни и съществени намеси в атаката на Партизан в края на срещата, като първо негов удар беше избит пред голлинията от Смит, а след това в комбинация с Бибрас Натхо топката стигна до Андрия Костич, който в 96-ата минута направи 1:3. Продълженията обаче донесоха радост на домакините.

Иначе българските Левски (София) и Арда (Кърджали) днес отстраниха съперниците си Сабах (Азербайджан) и Кауно Жалгирис (Литва) и също достигнаха до плейофния кръг на турнира.

/АВ/

Към 01:53 на 15.08.2025 Новините от днес

