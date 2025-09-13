Фондация „Братя Мормареви“ обяви победителите в ученическия литературен конкурс „Бодлите на таралежите“

Фондация „Братя Мормареви“ обяви победителите в тазгодишния конкурс „Бодлите на таралежите“ - 7-годишната Алекса Димова за историята й „Арогантни улици“ и 13-годишният Леон Петров за „Сърцето на Фин“, съобщиха организаторите.

Церемонията на 19-ия поред литературен конкурс се проведе в новата книжарница „Умберто и ко“ в София. Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, отбеляза ролята на надпреварата за творческото израстване на надарените български ученици, се казва в прессъобщението.

Председателят на Фондация „Братя Мормареви“ Кънчо Стойчев поздрави участниците и изрази решимостта на организацията да продължи усилията за мотивиране на хуманитарното образование сред младите.

Жури в състав Здравка Евтимова, Бойко Василев, Иво Сиромахов, Петър Чухов, Даниел Вълчев и Бойко Ламбовски избра победителите измежду близо 100 участника от цялата страна.

Текстове на номинираните участници прочете актрисата Ангелина Славова.

Сред номинираните бяха отличени Румяна Белинска (10 години) с „Цветето и неговото съкровище“ и Рая Янкова (11 години) с „Човекът, който не можел да спи“, които получиха парични награди.

Конкурсът „Бодлите на таралежите“ 2025 се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“ към Министерство на културата.

Както БТА съобщи, текстовете за участие в конкурса трябваше да бъдат изпратени до 1 август т.г.

Братя Мормареви - Марко Стойчев (1931 – 2006) и Мориц Йомтов (1921 – 1992), са автори на книгите “Храни куче, за да лае” (1967), “Задача с много неизвестни” (1976), “Войната на таралежите” (1979, 1993), “Васко да Гама от село Рупча” (1982), “Мъже без мустаци” (1987), “Боби Главата” (1988), “Лили” (1998, 2006), “Дядо Коледа и седемте разбойника” (2001, 2014), “Преди 1969 – диагнози на онуй време” (2003), “Рапончо” (2004), “Дневника на Асен Газурков” (2006). По техен сценарий са заснети игралните филми “Старинната монета” (1965), “Таралежите се раждат без бодли” (1971), “С деца на море” (1972), “Сиромашко лято” (1973), “Нако, Дако, Цако” (1973), “Изпити по никое време” (1974), “Два диоптъра далекогледство” (1977), “Задача с много неизвестни” (1977), “Войната на таралежите” (1979), “Двойникът” (1980), “Васко да Гама от село Рупча” (1986), “13-та годеница на принца” (1987), “Мъже без мустаци” (1989), “Адио, Рио” (1989), “Хайде, дядовци” (1991), “Бай Ганьо тръгва из Европа” (1991), “Лили” (2007 – сериал БНТ), припомнят от фондацията.

/ТС