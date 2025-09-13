Юсуфа Мукоко призна, че е страдал около дебатите за възрастта си, но вече не му пука

Юсуфа Мукоко, който стана истинска сензация във футбола още като тийнейджър, призна, че се е борил със съмнение относно възрастта му през кариерата му дотук, предаде ДПА.

Мукоко заяви през датската телевизия TV2, че е бил изненадан, че "някои хора правят всичко, за да привлекат внимание. Някои се опитват да изровят нещо за мен и да напишат история от това", казва нападателят. "В крайна сметка не ми пука. Нека продължават. Може би сам ще направя документален филм за себе си един ден", добави той.

Има различни мнения през годините, че Мукоко, който в момента трябва да е на 20 години, всъщност е по-възрастен. Слуховете тръгват още като прави дебют в първия отбор на Борусия Дортмунд на 16-годишна възраст, а две години по-късно и за националния тим на Германия.

Мукоко игра под наем във френския Ница след Борусия Дортмунд, а сега е футболист на датския Копенхаген. Нападателят призна, че проблемите му се отразяват и на терена. "Плачех и си казвах "Как ще се измъкна от това?" и "Кога ще стане по-добре?". Има някои, които казват, че всичко е наред, но аз искам да говоря за това открито. Понякога трябва да се научиш да плачеш", завършва Юсуфа Мукоко.