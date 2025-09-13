Международната рейтингова агенция "Мудис" потвърди дългосрочния рейтинг на Румъния на "Baa3"

Рейтинговата агенция "Мудис" (Moody's Ratings), която е сред трите най-големи международни рейтингови агенции, потвърди в петък дългосрочния рейтинг на Румъния на "Baa3", но предупреди за значителни рискове за успешното изпълнение на програмата за фискална консолидация на страната, предаде Аджерпрес.

Потвърждаването на рейтинга "Baa3" на Румъния се подкрепя от солидния потенциал за растеж на икономиката и високите нива на благосъстояние в сравнение с другите страни. Въпреки това, кредитният профил на Румъния е ограничен от високата податливост към риск от събития, дължаща се на повишената експозиция към геополитически риск поради близостта ѝ до войната в Украйна (Ca стабилен), отбелязва агенцията.

Решението да се запази негативната перспектива отразява значителните рискове, свързани с изпълнението на амбициозната програма за фискална консолидация на правителството. Фискалните мерки, приети от правителството през юли и септември тази година, значително подобриха фискалната перспектива на Румъния в сравнение с очакванията на агенцията, когато през март тази година перспективата беше променена от стабилна на негативна. Комбинираните мерки за консолидация надхвърлят 3 процента от брутния вътрешен продукт през 2025 и 2026 г., като основните фактори за това са увеличението на данъка върху добавената стойност и индексацията на замразяването на заплатите и пенсиите в публичния сектор, твърди рейтинговата агенция, отбелязва Аджерпрес.

„Въпреки това, остават значителни рискове по отношение на изпълнението, свързани с поддържането на политическата подкрепа за програмата, осигуряването на дисциплина при разходите и постигането на целите за увеличаване на приходите, както и рискът отрицателното въздействие на пакета върху растежа да подкопае усилията за фискална консолидация“, отбелязва още "Мудис".