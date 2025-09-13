Вицепремиерът Зафиров, министърът на регионалното развитие и кметът на Шумен обсъдиха решения за пропадаща сграда на детска градина в Шумен

Кметът на Шумен Христо Христов обсъди с вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов решенията за пропадащата сграда на Корпус „А“ на детска градина „Братя Грим“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен. От миналата седмица около 100 деца от корпуса вече са изведени поради конструктивните проблеми в сградата.

Министър Иванов посочи варианти за решаване на въпроса, като изрази готовност да съдейства чрез експертизата на "Геозащита" – част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се установи качеството на терена и подпочвените води под сградата, както и приложимостта на новите технологии за нейното укрепване, ако такова е възможно, посочиха от пресцентъра на местната администрация.

Вицепремиерът Зафиров подчерта, че очаква още в понеделник официално писмо от Община Шумен за вариантите да се настанят децата в подходящи условия в други учебни институции, за да ги обсъди с министъра на образованието и науката и да се окаже подкрепа. Министър Иванов и вицепремиерът Зафиров изразиха готовност за продължаващи срещи за бързо разрешаване на ситуацията, като се следва приоритет настаняването на децата да е в квартала и в близост до затворения корпус, за да се улеснят максимално родителите и с оглед комфорта на децата и персонала, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

Кметът Христо Христов показа измененията по сградата и обобщи извършените до момента дейности – експертизи, становища от отговорните органи, огледи от съответните комисии, родителска среща, законоустановени дейности от органи, извеждане на децата от сградата, преговори с други организации, в т.ч. и с приемащи учебни институции и др.

Тримата обсъдиха с директора на детската градина и заместник-кметовете по образование и строителство възможните решения – укрепване на сградата чрез нови строителни технологии, строителство на нова детска градина на друг терен, пренасочване на средства към изследване на терена, ремонт на други налични бази, където да се установи съвсем нова база на детската градина, и др.

Вицепремиерът и министърът обобщиха, че ще подкрепят решението на администрацията, ще проведат необходимите разговори и срещи, ще помогнат с експертиза и привличане на още ресурси, за да се осигурят възможно най-добрите условия за децата, екипа от преподаватели и специалисти, както и за родителите.

Както БТА съобщи, сградата на Корпус „А“ на детска градина „Братя Грим“ в Шумен е компрометирана и по нея има опасни пропуквания. Деца от Детска градина „Братя Грим“ в Шумен може да бъдат преместени в училище в близост заради опасните пропуквания по сградата на Корпус „А“ на детското заведение, каза пред журналисти на 11 септември заместник-кметът по образование и култура на община Шумен Даниела Савчева.