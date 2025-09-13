Подробно търсене

Украинската премиерка Юлия Свириденко изрази надежда, че Украйна ще бъде домакин един ден на игрите за военни ветерани, създадени от принц Хари

Габриела Големанска
Украинската премиерка Юлия Свириденко се снима на фона на щетите, причинени от руски удар, снимка: Ukrainian Prime Minister Press Service via AP
Киев,  
13.09.2025 15:56
 (БТА)
Украинската премиерка Юлия Свириденко изрази надежда, че нейната страна ще бъде домакин един ден на игрите, създадени от британското кралство семейство в помощ на военни ветерани, предаде Франс прес.

Премиерката заяви това след среща с британския принц Хари, който посети вчера Украйна.

В социалните мрежи Свириденко публикува снимки от срещата си в Киев с принца. „Говорихме за работата по реадаптация и възстановяване на бивши военнослужещи“, каза премиерката и подчерта, че е благодарила на принца за подкрепата му за украинските ветерани.

Именно Хари през 2014 г. създаде игрите за военни ветерани, ранени във войните. Украйна участва в тях от 2017, поясни Свириденко и добави, че сега мечтата е игрите да се проведат на украинска територия.

Украйна има много бивши военни, които са били сериозно ранени в конфликта и които са били подложени на ампутации.

Хари посети в Киев сградата на правителството на Украйна, която пострада миналата неделя при руски обстрел. После премиерката Свириденко го е придружила до влака на столичната гара.

Това е втората визита в Украйна за тази година на принц Хари. Той беше там и през април. Тогава той е бил придружаван от съпругата си Меган Маркъл и двамата са били в Лвов, където са посетили център за възстановяване на ранени украински военни.

Сега Хари беше придружаван от екипа от фондацията му, която организира игрите за военни ветерани.

/ГГ/

