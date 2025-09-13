Честният пояс на Света Богородица е извор на огромна благодат, каза за БТА отец Йоан Петров, духовен надзорник на Сливенската епархия

Честният пояс на Света Богородица е извор на огромна благодат, която осенява всяка човешка душа, пристъпила с вяра. Това каза в интервю за БТА заяви духовният надзорник на Сливенската епархия отец Йоан Петров.

Той бе част от литийното шествие, което съпроводи реликвата до храм "Света Богородица" в Сливен на 12 септември. Светинята идва за първи път в Сливенската епархия по покана на Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Това е единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка. Тя се пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в град Волос, Гърция.

Отец Йоан подчерта, че чудесата, свързани с реликвата, не трябва да се разбират като „светски зрелища“, а като проявление на вярата. „Вярата е определяща дотолкова, доколкото може да имаме духовни и телесни ползи. Защото може ли някой да ти помогне, ако ти не вярваш в неговото съществуване?“, каза свещеникът.

Той припомни, че за първи път Честният пояс гостува в Сливенската епархия. „Надявам се да донесе светлина и благодат, която да се излее като днешния дъжд“, допълни той. Въпреки проливния дъжд в петък, кагото бе посрещната реликвата, към храмът се стекоха миряни.

По думите му, за да има духовна полза за вярващите, е нужно и човешко съдействие. „Нещата не стават извън нас, а в нас“, отбеляза отец Йоан.

Сливенският храмът ще бъде денонощно отворен за вярващи, които ще имат възможност да се поклонят пред светинята и да потърсят закрилата на Пресветата Богородица за здраве, изцеление и благословение до 14 септември. В същия ден поясът ще бъде посрещнат тържествено и в Бургас – пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Литийно шествие ще премине по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ до храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена вечерня. До 17 септември, сряда, светинята ще остане изложена в храма, който също ще бъде денонощно отворен за поклонение и молитва.

Според свещеното предание поясът е бил изтъкан от самата Пресвета Богородица от камилска вълна и след успението ѝ е бил предаден на св. апостол Тома. В продължение на векове реликвата е съхранявана в Йерусалим, Кападокия и Константинопол, а оттам преминава през редица християнски земи, включително и България. Части от пояса се намират днес в Гърция, Кипър, Грузия, Италия и Сирия.