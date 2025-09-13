Вицепремиерът Зафиров, министърът на регионалното развитие и кметът на Шумен дадоха началото на дейностите по проект за саниране в Шумен

Вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на регионалното развитие Иван Иванов и кметът на община Шумен Христо Христов дадоха началото на дейностите по проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищни и административни сгради в Шумен.

„Програмата за саниране е потвърждение на ангажимента на правителството от една страна към общините, а друга – към домакинствата", каза Атанас Зафиров. Той се обърна и към изпълнителите на проекта да работят качествено и в срок, така че хората да са доволни.

Кметът на Шумен Христо Христов допълни, че програмата за саниране дава възможност за подобряване на средата и качеството на живот, както и повишаване стойността на имотите. Според него Шумен има възможност да усвои над 35 милиона лева за енергийно обновяване на сгради.

Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата и се радвам, че реализацията ѝ върви с пълна сила и на други места в страната, изтъкна министър Иванов. Той допълни, че един от основните приоритети на правителството е довършването на автомагистрала (АМ) "Хемус". До края на месеца ще бъде открит и въведен за експлоатация първи участък от АМ "Хемус", от пътен възел "Боаза" до пътен възел "Дерманци".

Вицепремиерът Зафиров и министър Иванов коментираха в Шумен и внесения вот на недоверие към правителството. Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива, каза Зафиров. Той коментира, че по-голяма част посоченото сред мотивите за вота, се е случило преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца. Министър Иванов припомни, че от ПП-ДБ са били поканени и са участвали в преговорите за съставяне на правителство и изтъкна, че не е станало ясно защо не са влезли в управлението. "От тази гледна точка за нас са неразбираеми техните мотиви, при положение че на практика работим по една управленска програма, която беше изработена заедно", каза той.

Първата сграда, в която започва санирането в Шумен, е на бул. „Велики Преслав" № 33. Разрешителното за строеж на кооперацията на този адрес е влязло в сила от 11 септември, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен. Срокът за изпълнение на работата е до 330 календарни дни, а стойността на проекта е 415 137,97 лв. с ДДС.

От пресцентъра на Община Шумен съобщиха през юли 2024 г., че Общината предстои да санира 20 многофамилни жилищни сгради, както и публични – на Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", Регионалния исторически музей, спортната зала "Плиска" и на общинската администрация в областния град, както и на кметството в с. Мадара.

Община Шумен издаде разрешително за строежа на жилищни сгради, на предгаровия площад, железопътната гара и подлеза ѝ. Към 12 юни т.г. бяха сключени 18 договора за саниране на многофамилни жилищни сгради в Шумен със средства, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.