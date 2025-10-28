Защитникът Maти Кеш удължи договора си с Астън Вила до 2029-а година

Английският елитен футболен клуб Астън Вила обяви, че десният бек Мати Кеш е подписал нов договор с клуба. Защитникът е сключил ново споразумение, което ще го задържи във Вила до 2029 година.

Полският национал, който представяше страната си на Световното първенство по футбол през 2022-а, пристигна на стадион "Вила Парк" през септември 2020-а годна от Нотингам, чийто юноша е.

Сега, наближавайки 200 участия за Вила, той може да се похвали, че бележи голове за клуба и за националния отбор през този сезон. Победното му попадение срещу Манчестър Сити вчера беше четвърто през кампанията.

Всъщност 28-годишният футболист нямаше от какво да се притеснява за бъдещето си в клуба, тъй като освен симпатиите от мениджъра Унай Емери и от останалите ръководители, имаше контракт до 2027-а година и сега си гарантира престой за общо четири години.

Той си гаранитра място в националния отбор на Полша, тъй като майка му е полякиня, макар и да е роден в Англия. През 2021-а година получи паспорта на тази страна и оттогава заигра с бяло-червената фланелка.