Община Шумен е издала разрешително за строежа на четири жилищни сгради, на предгаровия площад, железопътната гара и подлеза ѝ

Община Шумен издаде разрешително за строеж на четири жилищни сгради на бул. „Велики Преслав“. Издадено е и разрешително за строеж на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) - за ремонт на предгаровия площад, на железопътната гара и подлеза ѝ в областния град. Това стана известно от думите на заместник-кмета по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов на брифинг днес, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

По ул. „Университетска“ в града вече са подменени 235 метра от канализацията. На ул. „Оборище“ в момента се подготвят пана за облицоване. Там се работи и по подмяната на водопровод, като се извършват и строителни дейности на паркинга в района. Рехабилитацията на бул. „Симеон Велики“ продължава и се извършва на етапи, е съобщено още на брифинга.

От 3 септември ще започнат ремонтните дейности по ул. „Лозенград“, а след това по ул. „Дедеагач“, за да не се затруднява движението в района, а ремонтът на ул. „Червена роза“ ще се изпълнява успоредно с ул. „Университетска“. На 90 процента е завършен обектът на кръстовището на бул. „Ришки проход“ и панорамният път в местността Горен Сусурлук. Остава да се изградят два линейни отводнителя и осем дъждоприемни шахти. След това предстои да се положи асфалтова настилка и тротоар в участъка, e информирала на брифинга главният специалист „Инвеститорски контрол“ в Община Шумен Татяна Бозова, цитирана от пресцентъра на местната администрация.

Около три километра от пътя за с. Лозево в момента са фрезовани и се подготвят за изкърпване и асфалтиране. На пътя Царев брод - Коньовец вече е положен първият слой асфалт и се работи по канавките и водостоците, е станало известно на брифинга, съобщават още от общинския пресцентър.

По шуменската улица „Владайско въстание“, в района на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК), се работи по нанасяне на комуникациите, а от утре започва разчистването за предстоящото изграждане на подпорна стена. В отсечката между улиците „Генерал Радецки“ и „Генерал Драгомиров“ също се работи по подпорната стена и ще се започне с изграждането на две дъждоприемни шахти. На улица „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“ пък се извършват строително-монтажни работи на водопровод, е информирал на брифинга инж. Андреан Ваньов. Той е съобщил още, че дълбоките сондажи за алтернативни водоизточници остават приоритетна задача за Община Шумен.

От началото на годината до 31 август са разплатени за текущи ремонти 5,248 млн. лева - за ремонти на улици по селата (548 хил. лв.), за Шумен и междублоковите пространства в града (2,877 млн. лв.), както и за ремонта на пътя към пети километър (1,822 млн. лв.). Разходите от държавния бюджет са 7,333 млн. лева. Част от тях са за изграждане на закрит басейн, като вече са постъпили 4,068 млн. лева за следващото разплащане. Останалата сума от държавния бюджет е използвана за локалното платно на ул. „Марица“, рехабилитацията на ул. „Северна“ и реконструкцията на уличния водопровод на ул. „Г. С. Раковски“, е съобщил на брифинга заместник-кметът по бюджет и финанси Бейнур Ахмед, цитиран от общинския пресцентър.