Община Шумен започна ремонт за над 1,2 млн. лв. на улица „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Рехабилитацията на улицата включва нов водопровод и преасфалтиране. Средствата са осигурени от Инвестиционната програма за общински проекти на Община Шумен. Изпълнител на строително-монтажните работи е фирмата „Пътно поддържане – Нови пазар“ ООД. Ремонтът трябва да приключи до 31 октомври.

В участъка е въведена временна организация на движение с пълно затваряне на пътното платно за периода от 20 август до 31 октомври. Проектът „Рехабилитация на улица „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“, гр. Шумен, включва дължина на участъка от 490 метра с променлива ширина, на който се подменя старият водопровод с нов, както и всички сградни отклонения. Проектът предвижда нови тротоари и бордюри, асфалтова настилка, поставяне на маркировка и вертикална сигнализация, както и монтиране на ново осветление.

Както БТА съобщи на 22 август, започва ремонт на отсечка от безименна улица в северната част на Средно училище „Трайко Симеонов“ в кв. „Боян Българанов“ в Шумен, пред вход на хипермаркет, между улиците „Генерал Драгомиров“ и „Генерал Радецки“. Ремонт за над 3,2 млн. лв. на участък от ул. „Владайско въстание“ в Шумен започна на 25 август. Започнаха ремонти на ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“ в Шумен. Кметът Христо Христов даде символично начало на строителните дейности по две от най-натоварените пътни артерии в града.