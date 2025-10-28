Сидни Кробси записа 1700-ата си точка в Националната хокейна лига при победа на Питсбърг

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада: Питсбърг - Сейнт Луис - 6:3 Отава - Бостън - 7:2

Капитанът на Питсбърг - Сидни Кробси, се отличи с гол и две асистенции при победата с 6:3 над гостуващия Сейнт Луис и стана деветият играч в историята на Националната хокейна лига, който преминава границата от 1700 точки.

38-годишният Кросби вече има 1701 точки (632 гола и 1069 асистенции) в 1362 мача, като изостава само след Уейн Грецки (2857), Яромир Ягър (1921), Марк Месие (1,887), Горди Хоу (1850), Рон Франсис (1798), Марсел Дион (1771), Стийв Айзерман (1755) и друга легенда на "Пингвините" - Марио Лемьо (1723).

Брайън Ръст добави две попадения и асистенция, Евгени Малкин допринесе с гол и асистенция, а Ерик Карлсон даде три асистенции при петия успех в последните шест мача на тима, който излезе на второ място в Източната конференция с 15 точки, на точка зад лидера Ню Джърси. Вратарят Тристан Джари направи 26 спасявания.

Ник Нюгстад завърши с гол и асистенция за гостите, които допуснаха четвърто последователно поражение.

Дрейк Батерсън и Тим Щюцле изпъкнаха с по две попадения и една асистенция, а Отава спечели убедително със 7:2 срещу гостуващия Бостън в другия мач от кръга днес. Джейк Сандерсън даде три асистенции, а Фабиан Зетерлунд завърши с гол и асистенция при третия пореден успех на канадците, с който те събраха 11 точки и заемат третата позиция в Атлантическата дивизия след Монреал с 14 и Детройт с 12.



Бостън е на дъното в Източната конференция с 8 пункта.