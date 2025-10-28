Подробно търсене

Йоана Димитрова
Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
28.10.2025 08:05
 (БТА)

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на сайта на ведомството. 

В София са регистрирани три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца са станали 422 катастрофи, при които са загинали 38 души и са ранени 518.

От началото на годината са регистрирани 5558 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6929.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с един повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 година. 

/АБ/

