Колекционерът и дарител Гауденц Б. Руф ще гостува в Националната галерия. Срещата му с българската публика ще се проведе на 16 септември от 18:00 в „Двореца“ на Националната галерия, съобщават домакините.

Събитието е по повод изложбата „Изкуството да колекционираш време – Дарението на Гауденц Б. Руф“. Разговорът ще бъде на английски език с осигурен симултанен превод на български, а входът е свободен, уточняват от екипа.

Както БТА писа, изложбата представя творби от съвременното изкуство в България, Сърбия и Черна гора – живопис, фотография, обекти и видео, създадени в периода 1987–2019 г. Сред авторите са Коста Богданович, Лъчезар Бояджиев, Михаел Милунович, Сашо Стоицов, Леда Екимова, Коста Тонев и Нестор Ковачев.

Гауденц Б. Руф е дългогодишен приятел и поддръжник на българската арт сцена – като посланик на Швейцария у нас и учредител на наградата за ново българско изкуство Gaudenz B. Ruf Award (2007–2019), отбелязват от Националната галерия.