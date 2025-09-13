Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля отбеляза 15-ата годишнината от създаването си.

Депутатите от българския парламент Стоян Таслаков, председател на Комисията за българите извън страната, и Свилен Шопов, заместник-посланикът на България в Северна Македония Петър Петров, Генералният консул на страната ни в Битоля Николай Димитров, кметът на Чупрене Мария Тодорова, проф. Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ "Св. Климент Охридски", дипломати от дипломатическите мисии на страната ни в Северна Македония, представители на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, на фондация "Българска памет", на сдруженията на българите в Северна Македония и много гости от Битоля и различни градове в страната се събраха в Офицерския дом в Битоля, за да отбележат годишнината.

Като вечер преплетена с емоции и лични чувства, определи събирането председателят на Сдружението за македонско-българско приятелство Маринела Петреска.

„През тези 15 години ние доказахме, че когато диалогът е воден с уважение, когато се градят мостове, а не стени, тогава приятелството не е просто дума, а реалност. Заедно сме организирали десетки културни събития, срещи, инициативи и проекти, които допринасят за сближаването между хората от двете страни на границата”, посочи Петреска.

През изминалите години сдружението е реализирало 21 проекта по програмата „Еразъм +” на различни теми от сферата на образованието, спорта, еко-предприемачество, дигиталните компетенции, медийната грамотност, социалната екология, културата, в които са взели участие над 300 младежи от Битоля и други градове. Над 400 деца от различни градове на Северна Македония са участвали в 16 семинара на Фондация „Българска памет” под мотото „Силна национална идентичност, силна европейска идентичност“. Най-активните 30 млади членове на сдружението са посетили Брюксел и Европейския парламент с финансовата подкрепа на д-р Милен Врабевски. Четири поредни години сдружението работи по проекти, финансирани от МВнР на България, чрез програмата „Помощ за развитие”, насочени към култура и образование, а в сътрудничество с Организацията на жените от град Битоля е реализиран проектът "Илинденски дни – мост за общо бъдеще".

По време на пандемията от КОВИД-19 Сдружението за Македонско-българско приятелство е реализирало проект „Учим заедно“, с който са били дарени 200 таблета на деца от основни училища в община Битоля, реализирани са и два устойчиви проекта в две училища в града. В Основно училище и Център за рехабилитация „Кочо Рацин“ е оборудвана училищна стая за преподаване по метода Монтесори, с което деца с проблеми с говора и слуха са подпомогнати да усвояват по-добре учебния материал, а в Училищен дом „Мирка Гинова“, в който живеят 300 ученици от средните училища, е оборудвана фитнес-зала.

Десет поредни години сдружението организира литературно-художествен конкурс на тема „Аз, буки, веди – мост на нашето духовно свързване със света", в който са взели участие над 200 деца от битолските основни училища и детското Арт студио “Свети Кирил и Методий“, а в сътрудничество с българското Министерството на образованието и науката девет поредни години организират кандидат-студентската кампания с информационни борси и курсове за ученици, желаещи да продължат своето образование в различни университети в България. Деца от сдружението са участвали и печелили призови места в спартакиади, организирани от Изпълнителната агенция на българите в чужбина в Приморско, Чепеларе, Варна, Банско, а през 2024 година е открит и фолклорен клуб "Искра", който е участвал в събития в община Чупрене.

В залата на Офицерския дом в Битоля беше подредена и изложба от снимки с моменти от инициативите, проектите и каузите на сдружението.

„Това не е просто статистика, а отпечатък от общите ни усилия и стремеж към утвърждаване на нашата кауза”, каза Петреска, която изрази благодарност към всички структури и институции, които са помагали в дейността на сдружението и които получиха благодарствени плакети и грамоти.