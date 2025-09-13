Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата, каза в Шумен министърът на регионалното развитие

Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата и се радвам, че реализацията ѝ върви с пълна сила и на други места в страната, каза в Шумен министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Всички класирани проекти за саниране са 100 процента гарантирани, като една част ще бъдат разплатени през Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а останалата - през Българската банка за развитие, поясни министърът. 1200 домакинства в Шумен ще бъдат енергийно обновени, допълни Иванов.

Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и кмета на Шумен Христо Христов, министър Иванов даде старт на санирането на жилищна сграда в Шумен. "Общината е активна по всички програми на МРРБ, така че шуменци скоро ще видят един обновен, съвременен, европейски град", подчерта министърът на регионалното развитие.

Един от основните приоритети на правителството е довършването на автомагистрала (АМ) "Хемус", каза още той и анонсира, че до края на месеца ще бъде открит и въведен за експлоатация първи участък от АМ "Хемус", от пътен възел Боаза до пътен възел Дерманци, което ще улесни движението в посока Плевен и Русе.

"Очаквам до края на годината да издадем разрешителни за строеж и реално да започнат строителните дейности там", добави министър Иванов. "АМ "Хемус" е приоритет на този кабинет и ще положа всички усилия да бъде завършена до 2029 година", увери той.

В Шумен министър Иванов коментира и внесения вот на недоверие към правителството.