Германският външен министър се стреми към по-тясно партньорство с Боливия

"Боливия е богата на суровини, особено на литий, който е незаменим за нашия енергиен преход, за електрическата мобилност и за много други сектори в Германия". Това каза германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, преди посещението си в богатата на ресурси южноамериканска страна.

Боливия разполага с най-големите в света запаси от литий, ключов компонент за батерии и електрически превозни средства, както и за мобилни електронни устройства като смартфони и лаптопи, както и за системи за слънчева и вятърна енергия.

Търсенето на литиево-йонни батерии нараства бързо и германското правителство иска да намали зависимостта си от Китай в тази област, припомня ДПА.

Вадефул каза, че Боливия предлага и впечатляващ потенциал по отношение на редкоземните елементи, друга група критични суровини. "Потенциалът за сътрудничество е голям", добави германският външен министър.

В югоизточния град Санта Крус Вадефул ще се срещне с новия боливийски президент Родриго Пас Перейра, който се смята за умерен реформатор. Планирани са и срещи с новия външен министър Фернандо Уго Арамайо, както и с представители на бизнеса.

Пас, от Християндемократическата партия, спечели балотажа през октомври. Изборите слагат край на почти две десетилетия леви правителства, които дълго време бяха белязани от борба за власт между бившия президент Ево Моралес и оттеглящия се държавен глава Луис Арсе от лявото Движение за социализъм (MAS).

Пас наследява големи предизвикателства, включително дълбока икономическа криза, белязана от висока инфлация, недостиг на гориво и храна и остра липса на лекарства.

Боливия, страна без излаз на море, с около 12 милиона жители, е една от най-бедните в Южна Америка.

Той добави, че Боливия, нов член на южноамериканския търговски блок Меркосур (Mercosur), може да се присъедини към споразумението, включващо Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай и 27-те страни членки на ЕС, целящо да създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света. Сключването на споразумението върви към завършек след повече от 25 години преговори.

"Това би било допълнителен тласък за германско-боливийските икономически отношения", каза Вадефул.

Според ЕК зоната за свободна търговия с над 700 милиона жители би била най-голямата по рода си в света и би послужила като сигнал срещу протекционистичната митническа политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Планът е да се намалят до голяма степен митата и търговските бариери между ЕС и южноамериканския блок Меркосур. Споразумението обхваща Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Боливия, като нов член, и Венецуела, чието членство е спряно от 2016 г., не са включени.