"Това е мечтан дебют за мен", каза Александър Василев след успеха си над Ото Виртанен за Купа "Дейвис"

Втората ракета на България за Купа "Дейвис" Александър Василев не скри радостта си след успеха си с 2:0 сета над 141-вия в световната ранглиста на сингъл Ото Виртанен в първия мач от сблъсъка срещу Финландия на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

"Изключително щастлив съм, че записах победа тук пред тази страхотна публика в Пловдив. Радвам се, че трибуните бяха пълни и хората не спряха да ме подкрепят", заяви Василев, който записа своя дебют за България за Купа "Дейвис".

"Това е мечтан дебют за мен. Имаше притеснение, но това не ми повлия. За първи път играя пред такава публика и всичко беше страхотно. Това е само началото и целта ни е да спечелим мачовете с Финландия", каза още финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ при юношите.