Димитър Петков
"Това е мечтан дебют за мен", каза Александър Василев след успеха си над Ото Виртанен за Купа "Дейвис"
Александър Василев. Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
13.09.2025 15:23
Втората ракета на България за Купа "Дейвис" Александър Василев не скри радостта си след успеха си с 2:0 сета над 141-вия в световната ранглиста на сингъл Ото Виртанен в първия мач от сблъсъка срещу Финландия на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив". 

"Изключително щастлив съм, че записах победа тук пред тази страхотна публика в Пловдив. Радвам се, че трибуните бяха пълни и хората не спряха да ме подкрепят", заяви Василев, който записа своя дебют за България за Купа "Дейвис". 

"Това е мечтан дебют за мен. Имаше притеснение, но това не ми повлия. За първи път играя пред такава публика и всичко беше страхотно. Това е само началото и целта ни е да спечелим мачовете с Финландия", каза още финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ при юношите. 

