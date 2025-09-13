Над 400 бойци взеха участие в общата открита тренировка на легендите на SENSHI

Подробно търсене

Георги Крумов
Повече от 400 души се включиха в общата открита тренировка от лагера на SENSHI. Заниманието се проведе в зала "Владислав" на спортния комплекс Черно море във Варна
Варна,  
13.09.2025 16:08
 (БТА)

Над 400 бойци взеха участие в общата открита тренировка, част от тренировъчния лагер на SENSHI. 

Заниманието се проведе в зала "Владислав" в спортния комплекс Черно море,  а участниците бяха разделени в две групи - каратеки и кикбоксьори.

Всяка от групите имаше свои треньори, които демонстрираха различни техники. Заниманието на каратеките премина под наставленията на шихан Франсиско Фильо, сенсей Тариел Николейшвили и сенсей Ян Соукоп. Тренировката на кикбоксьорите пък протече под указанията на Ернесто Хуст, Семи Шилт и Алберт Краус. Сред участниците бе и нидерландският професионален боксьор в полутежка категория Градус Краус, който е син на Алберт Краус.

Лагерът на SENSHI приключва в неделя, а по-късно днес е и кулминацията на целия уикенд със специалната Гран при галавечер в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена".

/ГК/

